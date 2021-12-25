Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт певицы Насти Каменских.

Популярная украинская певица Настя Каменских поздравила всех с католическим Рождеством. Она опубликовала снимок, на котором позирует на фоне новогоднего интерьера. Для праздничной фотосессии певица выбрала ультракороткое кожаное платье кремово-бежевого оттенка, гетры такого же цвета и набросила на плечи теплый свитер молочного оттенка.

Кудрявые волосы знаменитость собрала в высокий хвост и дополнила свой образ нюдовым макияжем.

По словам Каменских, для нее Рождество всегда было связано с очень теплыми воспоминаниями из детства. Она вспомнила о том, как праздновала Рождество в Италии, когда была маленькой. Ведь, как известно, с 7 лет Каменских на протяжении нескольких лет каждые полгода жила в Италии. Это помогло ей в совершенстве овладеть итальянским языком и полностью окунуться в культуру Италии.

Певица считает своей второй семьей людей, у которых жила несколько лет.

«Моя итальянская семья, у которой я часто гостила, всегда праздновала Рождество со всеми традициями», — вспомнила Каменских.

По словам певицы, в Италии накануне Рождества принято украшать свой дом гирляндами и веточками омелы, а на двери вешать рождественский венок. Вечером вся семья собирается на праздничный ужин.

«Над камином уже висели рождественские чулки с подарками от Баббо Натале (так называют Деда Мороза в Италии)», — поведала исполнительница.

Под публикацией певицы пользователи начали тоже поздравлять Каменских со светлым праздником Рождества. Кроме того, часть поклонников NK засыпали ее комплиментами. Они пишут, что она прекрасно выглядит в этом праздничном образе.

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских расплакалась на камеру.