Певица и телеведущая Ольга Цыбульская не приняла точку зрения большинства жительниц Украины, которые оскорбились из-за сериала «Эмили в Париже». В кинокартине продемонстрировали персонажа по имени Петра. Женщину, которая по сюжету приехала из Киева, создатели сериала изобразили воровкой.

На своей странице в Instagram в Stories звезда высказалась по поводу сложившейся ситуации. Цыбульская сообщила, что не разделяет взгляды большинства украинских зрительниц сериала, информирует «НБН».

Артистка заявила, что в кино существует художественная выдумка, которой и является образ героини из Киева. По ее мнению, негативный персонаж не характеризует весь украинский народ. Цыбульская напомнила, что в сериале в не лучшем свете создатели показали и французов.

Певица добавила, что стереотипные персонажи есть во многих фильмах, по этой причине не нужно закатывать скандал. Она напомнила, что итальянцы в кинокартинах всегда связаны с мафией, жителей Индии в фильмах постоянно выставляют нищими, американцев менее умными, чем британцев, а французов ленивыми и постоянно флиртующими.

Цыбульская подытожила, что стереотипы из кино не совпадают с реальностью, однако являются законами развлекательного контента.

Напомним, что после премьеры второго сезона сериала «Эмили в Париже» у украинских зрительниц остался неприятный осадок. Создатели ввели нового персонажа – девушку из Украины по имени Петра. Сценаристы представили персонажа как воровку и модницу без чувства стиля.