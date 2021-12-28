Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментарий певицы в эфире программы «Зірковий шлях».



По словам Тины, когда из-за болезни скончался её муж и продюсер Евгений Огир, она приняла тот факт, что теперь может рассчитывать только на себя. Несмотря на свою популярность и огромную фан-базу, артистка остается довольно скрытной.



Именно поэтому, жалуется Тина, ей очень трудно найти настоящих подруг, потому что она привыкла всё держать в себе:



«Я не знаю, что такое настоящая дружба. Но это только моё упущение. Я бы очень хотела уметь дружить по-настоящему. Я человек искренний, но делиться секретами не умею».



Из всех украинских звёзд шоу-бизнеса, наиболее тёплые отношения у Кароль сложились с солисткой группы «The Hardkiss» Юлией Саниной. Артистки стали больше общаться в 2019 году, после записи совместной песни.



Правда, из-за плотного графика работы, Тина и Юлия не могут даже сходить на кофе. За всё время общения они лишь по одному разу были в гостях у друг друга. Кароль приходила к Саниной чтобы записать песню в её студии, а солистка «The Hardkiss», в свою очередь, посетила дом Кароль когда репетировала номер для шоу «Танці з зірками».

Напомним, ранее мы, что Тина Кароль высказалась о концертах в России.