Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Теленеделя».

За кулисами одного из музыкальных шоу певица Светлана Лобода рассказала, какие блюда можно увидеть на ее новогоднем столе.

По словам знаменитости, в ее семье одинаково любят и оливье, и селедку под шубой.

«Это два любимых блюда в нашей семье», — сказала исполнительница.

Кроме того, знаменитость поведала, что ее семья обожает торт «Наполеон» — его тоже можно увидеть на праздничном новогоднем столе певицы.

«И куда же без мандарин и шампанского», — добавила Лобода.

Также певица призналась, что ей гораздо больше нравится дарить подарки, чем получать. А самими ценными она считает подарки от своих дочек, сделанные своими руками. Дочки Лободы всегда встречают Новый год с ней, где бы она не выступала 31 декабря.

Ранее мы сообщали, что Лобода поделилась архивным ото своего детства.