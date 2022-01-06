Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Новости YOU».

В новогоднюю ночь Верка Сердючка вместе со своим бэндом порадовала гостей закрытого фестиваля Big Art Festival. Мероприятие состоялось в Дубае. А чтобы попасть на вечеринку гостям пришлось отдать 2-3 тыс. евро за билет.

Многих, конечно же, интересует, сколько получил за свое выступление Андрей Данилко. Однако организаторы мероприятия не спешат рассекречивать сумму гонорара артиста.

Но некоторые детали все-таки поведал звездный промоутер, организатор вышеуказанного мероприятия Максим Берин. По его словам, договориться о выступлении с Данилко было еще той задачей, ведь артист в последнее время выходит на сцену редко.

«Договариваться пришлось еще за 1,5 года до этой даты… Я считаю, что лучшего артиста на Новый год, чем Верка Сердючка, и не придумать», — считает Берин.

По его словам, гости всегда очень довольны выступлениям Данилко – под его песни они всегда танцуют.

При этом точную сумму гонорара Верки Сердючки в новогоднюю ночь в ОАЭ, Берин не стал называть, но намекнул, что сумма солидная.

«Это очень дорого», — сказал он.

К слову, ранее свой гонорар за выступление на Новый год рассекретила экс-солистка группы «НеАнгелы», певица Виктория.