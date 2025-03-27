Звезда украинской и европейской сцены в интервью юмористу Василию Байдаку рассказал, что на пике карьеры в 1990-2000-х он задумывался об эмиграции.

Данилко признался, что так и не переехал в другую страну из-за решающего фактора – незнания английского языка, сообщает издание «НБН»

По его словам, он мог оставить родину еще в те времена. Шоумен объяснил, что за рубежом совсем другой подход к работе, профессионализм и ответственность на более высоком уровне, что его привлекает. Артист отметил, что в Украине, «когда ты платишь деньги, не уверен, что получишь результат».

Данилко отметил, что сейчас он не может уехать из Украины и поменять место жительства. Выезд за границу стал сложнее, ведь многие люди, с которыми он мог поддерживать связь или работать, уже уехали или умерли.

Как сообщалось, певица Настя Каменских хочет оформить развод с Потапом, однако рэпер отказывается от расторжения брака. Блогер Богдан Беспалов раскрыл, что происходит в отношениях звездной пары.