Недавно The Weeknd порадовал поклонников, выпустив новый альбом «Here We Go… Again». Однако больше внимание фанатов привлек не релиз пластинки, а новая песня, в которой певец проговорился, что состоит в отношениях со звездой кино.

В песне Dawn FM, которая восьмая по счету в новом альбоме, артист признается, что его новая девушка кинозвезда, которая излечивает его депрессивные мысли, сообщает «НБН» со ссылкой на Elle.

Внимательные слушатели пришли к выводу, что The Weeknd поет о своей возлюбленной – Анджелине Джоли. Минувшей осенью СМИ приписывали певцу роман с кинодивой, поскольку несколько раз из замечали на свиданиях. При этом знаменитости никак не комментировали свои взаимоотношения.

К слову, артиста в последнее время не замечали в компании других знаменитых актрис, поэтому поклонники даже не допускают мысли, что исполнитель может состоять в отношениях не с Джоли.

В то же время и The Weeknd, и кинозвезда избегают вопросов о личной жизни в интервью, подогревая слухи о своем романе.

Известно, что ранее артист встречался с певицей Селеной Гомез и супермоделью Беллой Хадид.

Отношения певца с моделью были очень бурными и напоминали американские горки: молодые люди сходились и расставались три раза. В очередной раз они расстались летом 2019 года.

Однако в начале лета 2020 года The Weeknd и Хадид возобновили общение, подарив поклонникам надежду на то, что они могут воссоединиться.