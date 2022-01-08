Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Инстаграм» шоумен рассказал, что седьмого января из жизни ушел его отец – Владимир Джеджула.

Насколько известно, 78-летний отец артиста в средине декабря месяца тяжело заболел. Владимир Владимирович Джеджула перестал узнавать своих родных. Также мужчина не реагировал на обращения к нему. В семье было принято решение о том, что отец шоумена будет проходить процедуру восстановления не в медицинском учреждении, а в комфортных условиях дома, в родных стенах.

Родственники наняли сиделку. Также они обратились за помощью к врачам-реабилитологам. Но, увы, седьмого января, шоумен Андрей Джеджула сообщил, что его отец ушел из жизни.

В своем посте телеведущий написал:

«Для моего сына Дэни мой отец был не просто дедушкой, но вторым папой. Было весьма сложно сообщить ему во второй раз в жизни, что близкого человека не стало. Дедушка, как и бабушка, провел с ним больше времени, нежели родные отец и мама».

Еще об одной трагедии в мире шоу-бизнеса стало известно незадолго до Нового года. Сообщалось о том, что инфекция коронавируса унесла жизнь актера из сериала «Бандитский Петербург».