Как информирует «НБН», в своей истории на странице в социальной сети Instagram популярный на территории Российской Федерации тиктокер Даня Милохин сообщил, что ему не удалось попасть на территорию Украины.

Цитата из сообщения российского блогера:

«Мы прибыли в Киев. Нас держат в плену. Я – враг. Чуваки, меня реально не впустили. Нас отправили обратным рейсом».

В это же время представители Государственной пограничной службы Украины не сообщили о причине, по которой отказали во въезде в нашу страну российскому блогеру.

Из жизни Милохина известно, что он является уроженцем Оренбурга. Ему 21 год. По причине, что родители блогера вели асоциальный образ жизни, то в три года Даня, и его старший брат оказались в детдоме.

С 2019-го года Милохин начал активно выкладывать в Тик-Токе разные видео. А спустя год он основал собственную команду в Tik-Tok под названием Dream Team House.

Примечательно, что Даня Милохин далеко не первый, кого пограничники не пустили на территорию Украины. В частности, ранее мы писали о том, что сотрудники ГПСУ вернули обратным рейсом из аэропорта «Борисполь» российского актера.