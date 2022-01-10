Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.
Певице Насти Каменских, видимо настолько понравилась Мексика, что она решила еще один отпуск провести именно в этой стране. Певица отдыхает в компании своего супруга, продюсера Алексея Потапенко и лучшей подругой Анной Андрийчук.
Звезда успевает не только наслаждаться отдыхом, но и активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором она позирует в прозрачном платье, а под ним видно купальник.
Свой отпускной образ артистка дополнила черной шляпой.
«Утро в раю», — подписала новое фото певица.
Фанаты Каменских оценили пляжный лук артистки. Под ее публикацией появилось множество приятных комментариев.
«Супер».
«Необычно».
«Потапу повезло».
«Красотка. Фигура огонь», — пишут комментаторы.
К слову, накануне Нового года Настя Каменских призналась, придерживается ли она правильного питания в новогоднюю ночь.
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