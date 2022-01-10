Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Певице Насти Каменских, видимо настолько понравилась Мексика, что она решила еще один отпуск провести именно в этой стране. Певица отдыхает в компании своего супруга, продюсера Алексея Потапенко и лучшей подругой Анной Андрийчук.

Звезда успевает не только наслаждаться отдыхом, но и активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором она позирует в прозрачном платье, а под ним видно купальник.

Свой отпускной образ артистка дополнила черной шляпой.

«Утро в раю», — подписала новое фото певица.

Фото — скриншот Инстаграм-страницы Насти Каменских

Фанаты Каменских оценили пляжный лук артистки. Под ее публикацией появилось множество приятных комментариев.

«Супер». «Необычно». «Потапу повезло». «Красотка. Фигура огонь», — пишут комментаторы.

К слову, накануне Нового года Настя Каменских призналась, придерживается ли она правильного питания в новогоднюю ночь.