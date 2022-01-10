Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.



В комментарии изданию сотрудники правоохранительных органов сообщили, что популярный в России и странах СНГ тиктокер Даня Милохин получил отказ въезда в Украину из-за того… Что не смог озвучить цель своего приезда:



«Милохина развернули на границе, потому что он не мог внятно сообщить цель своего приезда. В Украину он прилетел из Стамбула и говорил, что хочет просто отдохнуть. После отказала Милохин отправился в обратном направлении».



Как известно, днём ранее 9 января 2022 года Даню Милохина не пропустили в Украину.