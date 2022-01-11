Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Джамалы.

Певица Джамала поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в домашнем образе, без капли макияжа. На фото победительница Евровидения лежит на ноутбуке. Судя по подписи к фото, звезда немного приустала во время работы.

«Без фильтров. Без макияжа. Без отпуска», — пишет исполнительница.

Поклонники буквально «засыпали» комплиментами известную певицу. Они пишут, что 38-летняя Джа прекрасно выглядит в своем возрасте.

Фото — скриншот Инстаграм

Некоторые из поклонников пишут, что на этих фото певице, словно 20 лет.

«Какая вы прекрасная без макияжа и фильтров». «Так намного лучше, чем с макияжем. Естественная красота». «Прямо девочка 20 лет». «Вы очень красивая», — пишут поклонники.

Тем временем пока Джамала работает без отпуска, некоторые ее коллеге по сцене решили провести зимние каникулы в теплых странах. Например, Настя Каменских вместе с Потапом отправились в Мексику. Недавно NK поделилась в соцсетях своим пляжным образом.