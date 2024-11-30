Победительница «Евровидения» в ходе разговора с журналисткой программы «Ранок у Великому Місті» на ICTV назвала имена украинских певиц, которых бы хотела видеть на масштабном конкурсе в качестве участниц от нашей страны, информирует издание «НБН».

По мнению Джамалы, достойно представили бы Украину в этом году на сцене шоу в Швейцарии певицы KOLA, Tayanna и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Исполнительница пошутила, что «когда мы не знаем, что петь, посылайте девушек, умеющих петь». Артистка хотела бы увидеть на сцене «Евровидения» именно кого-то из этих коллег по сцене.

Напомним, что в 2016 году на Нацотборе Юлия Санина со своей группой имела шанс с композицией Helpless поехать на масштабный конкурс – по результатам голосования судьи отдали The Hardkiss 1 место. Однако зрители поставили коллектив на 2 место и на шоу поехала Джамала с песней «1944», одержав победу.

Ранее певица Злата Огневич в интервью Славе Демину объяснила, почему после «Евровдения-2013», где она заняла 3 место, решила больше не участвовать в конкурсах.