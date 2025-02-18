Джамала в эфире программы «Ранок у великому місті» высказалась о Нацотборе на «Евровидение-2025». Судья конкурса рассказала, что ее возмутила подготовка участников, информирует издание «НБН».

По ее словам, многие исполнители, которые боролись за возможность представить нашу страну на главном европейском песенном конкурсе, фальшивили, когда пели вживую.

Артистка отметила, что на это обратили внимание многие зрители Нацотбора. Звезда хотела бы, чтобы конкурсанты лучше готовились к выходу на сцену.

Победительница «Евровидения-2016» отметила, что на Национальном отборе в этом году не было «единогласной» песни. У певицы «ровно шли» Ziferblat, KHAYAT и MOLODI.

В результате звезда свои 10 баллов отдала Ziferblat. Группа одержала победу на конкурсе с песней Bird of Pray и в мае представит Украину на «Евровидении» в швейцарском городе Базель.

Напомним, продюсер Игорь Кондратюк высказался о расходах из госбюджета на съемки Нацотбора.