Певица Анастасия Приходько в эфире шоу «Випы и Топы» на телеканале «2+2» рассказала, почему ее не взяли в группу «ВИА Гра». Именно в этом коллективе артистка намеревалась начать свою карьеру на сцене.

По словам Приходько, ее не взяли в женское трио, поскольку она провалила одно из заданий на кастинге в группу. Певица надеялась на сотрудничество с Константином Меладзе, однако не смогла зацепить его, пишет «НБН».

Звезда призналась, что на кастинге в прославленный коллектив она не только пела, но и должна была сексуально танцевать на каблуках, что, с ее слов, стало «жалким зрелищем».

Провал на кастинге в «ВИА Гру» не поствил крес на сотрудничестве Приходько с Меладзе: вскоре девушка победила в проекте «Фабрика звезд-7» в РФ. Константин Меладзе заведовал шоу, после которого он не написал для Приходько ни одной песни, но предложил начинающей артистке поехать в 2009 году на «Евровидение» от России, после того, как певица была дисквалифицирована из нацотбора.

По словам звезды, украинцы сочли предательством решение певицы представлять на международном конкурсе чужую страну, несмотря на то, что артистка исполняла украинскую композицию «Мамо».

Приходько призналась, что тогда для нее было принципиально ехать на конкурс с украинской песней, чтобы ее соотечественники могли увидеть, «что они потеряли».

Ранее артистка признавалась, что у нее были сложные отношения с Меладзе. Помимо ситуации с поездкой на «Евровидение», у нее были другие инциденты с продюсером, о которых певица предпочитает умалчивать. В то же время звезда рассказала, когда она будет готова раскрыть все подробности сотрудничества с Меладзе.