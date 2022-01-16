Надя Дорофеева на своей странице в Instagram призналась подписчикам в том. Что она до сих пор не избавилась от привычки считать себя хуже других. Артистка вспомнила, что еще в детстве она постоянно сравнивала себя с окружающими.

Дорофеева, которая еще в юном возрасте начала выходить на серьезную сцену, паниковала перед концертами и конкурсами и хотела оттуда сбежать: ей всегда казалось, что у других вокалисток лучше песни, вокальная подготовка и костюмы. Для юной певицы было настоящим чудом то, что она занимала первые места в песенных состязаниях, сообщает «НБН».

Повзрослев, артистка продолжала сомневаться в себе. Девушке казалось, что миллионы поклонников, множество просмотров, концертов, съемок и большие рекламные кампании – не ее достижения.

Певица начала читать книги, работать над собой и вскоре пришла к выводу, что нельзя сравнивать себя с другими, поскольку каждый человек уникален и имеет то, что может стать предметом зависти. Дорофеева подчеркнула, что пока один человек сомневается, другой берет и делает.

«Мы классные. Все мы!» — вдохновила звезда своих читателей, которые узнали себя в ее истории.

Подбивая итоги 2021 года, артистка вспомнила о неприятности, которая приключилась с ней на одном из концертов. Дорофеева сообщила поклонникам, что на сцене ее лицо и волосы попали в огонь.