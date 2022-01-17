Об этом сообщает «НБН».

Известная украинская певица Настя Каменских в своем Instagram-аккаунте поделилась совместным фото со своим супругом, рэпером Алексеем Потапенко. Пара сейчас наслаждается отдыхом в Мексике.

На опубликованном Каменских фото, влюбленная пара дерзко смотрит в камеру. Супруги примеряли наряды в мексиканском стиле.

«Тулумский стиль», — подписала снимок со своим мужем NK.

Публикация певицы, у которой в соцсети Instagram больше, чем 5 миллионов подписчиков, ожидаемо набрала множество лайков и комментариев. При этом поклонники отметили, что Потап во время отпуска сменил имидж – он отвел бороду. Пользователи социальной сети пишут, что такие изменения во внешности прибавляют возраста рэперу.

Фото — Инстаграм-страница Насти Каменских

Некоторые из них пишут, что известный продюсер, выглядит, словно дедушка.

«Потап выглядит уже, как дед».

А некоторые из пользователей даже позволили себе немного бестактные комментарии в адрес Каменских.

«Зачем он тебе такой надо? Ты такая красивая, а он словно дедушка».

Остальная часть поклонников осталась в восторге от нового совместного фото известной пары украинского шоу-бизнеса.

«Классные».

«Красавчики».

«Молодцы», — пишут фанаты.

Стоить отметить, что Настя Каменских часто публикует фото, сделанные в Мексике во время отпуска. Недавно она вызвала восторг у поклонников в прозрачном пляжном наряде.