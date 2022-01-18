Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Славы Каминской.

Певица Слава Каминская порадовала своих поклонников новым снимков. Исполнительница отправилась поближе к океану, где устроили себе «перезагрузку». На фото Каминская сидит на пляже в голубом купальнике и небрежно накинутой белой рубашке.

Звезда пишет, что ей понадобилась «перезагрузка» накануне важных событий в ее музыкальной карьере. Певица пишет, что этот год будет «огненным», ведь впереди выход ее первого сольного альбома.

Фото — скриншот Инстаграм-страницы Славы Каминской

«Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще 2 года назад», — пишет артистка.

Публикация Каминской не осталась без внимания поклонников. Большинство из них оставили много комплиментов по поводу ее стройной фигуры.

«Красотка». «Просто огонь». «Славочка, вы великолепны». «Фигура огонь».

«Очень красивая и сексуальная», — пишут пользователи Instagram.

К слову, ранее Каминская высказалась об Ани Лорак и нарвалась на критику соцсетей.