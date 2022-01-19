Как известно, украинская исполнительница Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) родилась в городе Мурманск на территории Российской Федерации. У артистки остались снимки, сделанные в период проживания в российском городе, где она прожила до пяти лет, откуда отправилась на Крымский полуостров.

Один из таких кадров звезда опубликовала на своей странице в Instagram в stories. Кто-то из подписчиков попросил певицу показать фотографию из детства и вокалистка удовлетворила просьбу, показав, как она выглядела, когда была маленькой, сообщает «НБН».

Архивный снимок запечатлел нарядную юную артистку. Будущая популярная певица предстала перед объективом в квартире рядом с вазоном с цветами в коротеньком белом платье с желтыми уточками и бантиком на голове.

Огневич сообщила, что архивный снимок был сделан на далеком севере. Знаменитость добавила, что тогда она еще не знала, как сложится ее судьба, но уже любила петь и очень интересовалась происходящим вокруг.

Напомним, что 12 января Огневич отметила свой 36-й день рождения. Артистка активно делилась с поклонниками яркими кадрами события в своих соцсетях. Именинница «сбежала» из холодной Украины в Африку, где проводит свой отпуск.