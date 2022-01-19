Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Виктории Смеюхи.

Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха проводит свои зимние каникулы на Мальдивах. В социальных сетях певица активно публикует фотографии с отдыха. На снимках Виктория демонстрирует свою стройную фигуру в купальниках.

Некоторые поклонники звезды заподозрили знаменитость в злоупотреблении фотошопом. Они обвинили артистку в том, что она редактирует свои снимки, добавляя своей фигуре на фото больше стройности.

Знаменитость не стала игнорировать обвинения в использовании фотошопа. Вика пишет, что она еще со школьных годов активно занимается спортом и поддерживает «кубики» на животе.

«У меня такой характер: вижу цель – не вижу препятствий. Дело было давно, еще в школе. Хотела кубики на животе. Зачем? Не знаю, просто надо», — пишет певица.

Как оказалось, активные занятия спортом еще со школьных голов дали свой результат. Талия певицы настолько стройная, что ее подозревают в фотошопе.

«Какие из ваших личный целей были наиболее полезными в детстве, и которыми вы гордитесь?», — поинтересовалась певица у поклонников.

В комментариях поклонники «засыпали» певицу комплиментами. Фанаты Виктории пишут, что у нее шикарная фигура.

«Зачем фотошоп, когда такая фигура. Они завидуют», — пишут поклонники. «Бесподобная». «Вывод такой: надо следить за своей фигурой так, чтобы тебя заподозрили в фотошопе», — добавляют комментаторы.

К слову, ранее Виктория Смеюха рассекретила свой гонорар за выступление на Новый год.