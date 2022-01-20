Звезда погружалась в прорубь на Крещение и сделала несколько фотографий в купальнике на фоне заснеженного Днепра. Также артистка рассказала подписчикам, полезно ли переохлаждение для организма.

На своей странице в Instagram Наталья Могилевская опубликовала два снимка, на которых она позирует на фоне припорошенной снегом реки. Знаменитость позирует перед объективом в пестром монокини. Яркий купальник в разноцветную полоску эффектно подчеркнул фигуру 46-летней артистки, информирует «НБН».

Под первым фото певица объяснила, что она не мерзнет, ведь ее греют сердца соотечественников. Также она рассказала поклонникам, что происходит с человеком, когда он погружается в ледяную воду, и почему он не ощущает холод.

Второй снимок, где Могилевская предстала в халате и розовых шлепанцах, сопроводила юмором, показав девушкам лайфхак, как выгулять новую летнюю обувь, если она была куплена зимой, а до теплого времени года еще далеко.

Поклонники певицы засыпали звезду комплиментами в комментариях под публикациями:

«На обувь даже не обратила внимание, а вот фигура – класс»;

«Наташа, Вы шикарная женщина и певица великолепная»;

«Ножки как с обложки»;

«Умничка, Наталья»;

«Вы молодец, смелая»;

«Какая женщина, и в огонь, и в ледяную воду»;

«Круто, а я никак не решусь»;

«Героиня! Брррр».

Также Могилевская поделилась с поклонниками своим секретом, как есть на ночь и не набирать лишний вес. Певица рассказала, что она не позволяет себе плотно поужинать после концертов в позднее время, однако перед сном кушает продукты, которые не отразятся на фигуре.