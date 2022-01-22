Украинская певица Джамала, которая занимала судейское кресло на нацотборе «Евровидения», рассказала поклонникам о конкурсе и о на что она ориентируется при выборе песни, которая должна представить Украину.

На своей странице в Instagram вокалистка отреагировала на многочисленные недоуменные комментарии украинцев, которые после публикации списка участников нацотбора на «Евровидение-2022» писали, что не знают ни одного из конкурсантов и жаловались, что их песни «на любителя», информирует «НБН».

Певица подчеркнула, что зрители шоу и не должны ничего знать об участниках, поскольку конкурс рассчитан на всех музыкантов, которые считают, что у них есть «классная вещь» для «Евровидения». Джамала отметила, что любит это вокальное состязание именно за то, что нет единственного рецепта для победы. При выборе фаворита на нацотборе, артистка ставит в приоритет «исключительное исполнение вживую».

Джамала вспомнила о группе Go_A, которая после «Евровидения-2021» прогремела на всю Европу со своим хитом «Шум». Певица вспомнила, что в разгаре пандемии она приглашена выбирать песню в качестве члена жюри.

Тогда многие пришли к выводу, что ранее заявленная группой песня «Соловей» лучше, однако артисты все равно должны были представить на конкурсе новую композицию «Шум». В результате, европейцы были в восторге от песни, а Go_A заняли 5 место.

Отметим, что организаторы «Евровидения» представили тематическое оформление и слоган для конкурса в этом году. Еврофаны не оценили работу дизайнеров, подвергнув критике логотип для вокального шоу в Турине.