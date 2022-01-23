Много лет под ряд на «1+1» певица была тренером в вокальном шоу «Голос страны» и ведущей танцевального проекта «Танцы со звездами». Недавно Кароль обвинила «плюсы» в интригах и ушла с телеканала.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Главком».

СМИ стало известно, что за неделю до выхода нового сезона «Танцев» поп-дива узнала, что к ним с соведущим Юрием Горбуновым «на коммерческой основе» на сцену добавят Иванну Онуфрийчук. Кароль отказалась работать в трио и покинула проект.

Вскоре певица начала сотрудничать с телеканалом «Украина», где артистка приняла участие в шоу «Игры талантов» вместе с рок-дивой, солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Новую программу украинцы смогут посмотреть уже в феврале.

В декабре прошлого года Кароль обиделась на музыкальную премию YUNA-2022, где она попала только в одну номинацию. Поддержал артистку продюсер Олег Боднарчук, который высказал свое несогласие с решением организаторов.