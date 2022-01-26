Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Певица Настя Каменских поделилась в социальной сети домашним фото, на котором она запечатлена вместе со своим супругом Потапом. На фото влюбленные супруги лежат, обнявшись. При этом знаменитость отметила, что на этом фото она очень счастлива.

Фото — Инстаграм-страница Насти Каменских

«Счастье в глазах на этом фото абсолютно очевидное. Пусть каждый человек в этом мире встретит свою любовь и будет счастлив», — пишет звезда украинского шоу-бизнеса.

В свою очередь поклонники звездной пары решили, что это не случайный снимок и подпись к нему. Многие из них решили, что певица могла узнать о том, что носит под сердцем ребенка.

«Вы словно узнали, что станете мамой», — пишут поклонники певицы. «Я тоже так подумала», — добавляет фанатка Каменских. «Настя, вы беременны? В глазах читается счастье». «Увидела ваши глаза и подумала, что вы беременна», — строят догадки поклонники Насти.

Другие же фолловеры решили не упустить шанс оставить комплимент яркой паре украинского шоу-бизнеса.

«Вы невероятны». «Какие же вы классные», — пишут фанаты пары.

Ранее Каменских показала фото Потапа, на котором заметны изменения во внешности рэпера.