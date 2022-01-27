Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.

Известная артистка Оля Полякова, которая стала вокальным тренером нового сезона «Голос страны» поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На снимках «королева ночи» позирует в коротком платье насыщенного красного цвета. Наряд удачно подчеркнул стройную талию артистки и ее длинные ноги.

Свой образ певица дополнила красными открытыми туфлями. Волосы она уложила набок и сделала яркий макияж.

Полякова опубликовала целую серию снимков и поинтересовалась у своих фанатов, какое же фото получилось самым удачным.

Фото — Инстаграм-аккаунт Оли Поляковой

Фанаты звезды не стали выбирать самое лучшее фото – они пишут, что на всех снимках Оля выглядит замечательно.

«Все». «Красотка». «Самые красивые ноги и фигура. Оля, вы невероятно красивая». «Идеальные фото». «Каждое фото прекрасное по-своему», — пишут фанаты известной певицы.

Ранее Оля Полякова поделилась редким фото — она показала своих подросших дочерей.