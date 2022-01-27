Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.
Известная артистка Оля Полякова, которая стала вокальным тренером нового сезона «Голос страны» поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На снимках «королева ночи» позирует в коротком платье насыщенного красного цвета. Наряд удачно подчеркнул стройную талию артистки и ее длинные ноги.
Свой образ певица дополнила красными открытыми туфлями. Волосы она уложила набок и сделала яркий макияж.
Полякова опубликовала целую серию снимков и поинтересовалась у своих фанатов, какое же фото получилось самым удачным.
Фанаты звезды не стали выбирать самое лучшее фото – они пишут, что на всех снимках Оля выглядит замечательно.
«Все».
«Красотка».
«Самые красивые ноги и фигура. Оля, вы невероятно красивая».
«Идеальные фото».
«Каждое фото прекрасное по-своему», — пишут фанаты известной певицы.
Ранее Оля Полякова поделилась редким фото — она показала своих подросших дочерей.
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