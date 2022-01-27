Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Апостроф».

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, исполнил популярную в социальных сетях патриотическую песню «Батько наш Бандера». Этот патриотический хит артист спел на новогоднем концерте «Дизель-шоу». Сначала артист вместе со своим музыкальным бэндом спел свои популярные хиты.

В момент небольшой паузы, когда Данилко уже спел свои песни, к нему подбежала меленька девочка, которая вручила ему цветы. Данилко вместе с коллективом решили спеть для девочки песню – неожиданно для всех артист начал напевать популярный хит «Батько наш Бандера». Коллектив артиста сразу же подхватил песню и тоже начал ее петь, а зрители встретили аплодисментами импровизацию Данилко.

Стоить отметить, что новогодний выпуск «Дизель-шоу» с выступлением Данилко снимали еще в декабре 2021 года. Но отрывок, где Сердючка поет «Батько наш Бандера» появился только сейчас – спустя месяц. Видео быстро распространилось соцсетями и СМИ.

Сам Данилко заявил, что это была всего лишь импровизация и не более того. Артист сказал, что он не вкладывал в этот поступок никаких политических подтекстов. Такое заявление он сделал Telegram-каналу издания «Страна.ua».

«На момент, когда снимали «Дизель-шоу» эта песня была очень популярной, вирусной в социальных сетях. Для меня это просто песня, не более того», — сказал Данилко.

Тем временем в России после нашумевшего поступка Данилко выступили с инициативой запретить артисту въезд на территорию РФ. Такое заявление в комментариях росСМИ сделал депутат Госдумы РФ, террорист так называемой «ДНР» Александр Бородай.

Ранее стало известно, что Данилко за выступление в ОАЭ в новогоднюю ночь получил баснословный гонорар.