Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Джамалы.

Певица Джамала показала, где она отдыхает без мужа и детей. Певица решила восстановить свои силы одна и для этого отправилась на Шри-Ланку.

Артистка отметила, что последний раз отдыхала в полном одиночестве до того, как вышла замуж. В сторис певица поделилась не только своими снимками в легких летних нарядах, но и показала экзотическую природу острова, а также поделилась своими размышлениями.

Певица не стала скрывать, что год, который ушел – 2021 стал для нее очень сложным.

«Болезни, потери, разочарования, неоправданные надежды и снова разочарования. А может быть, это просто много ожиданий», — пишет артистка.

Украинская знаменитость пишет, что она очень много своих сил отдает своей работе, а также отдает много своей любви всем окружающим.

«Наверное, и тем, кому это просто не нужно», — пишет певица.

Сделанные на Шри-Ланке снимки певицы набрали множество «лайков» и комментариев. Поклонники пишут, что Джамала замечательно выглядит, а также желают ей хорошо провести время и восстановить свои силы.

Ранее Джамала удивила поклонников своим моложавым видом.