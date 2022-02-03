СМИ вспомнили о скандале трехлетней давности, в эпицентре которого оказалась Вера Брежнева. Исполнительница сделала ряд признаний в интервью журналисту Вячеславу Манучарову, которые нашумели в СМИ.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на соответствующее видео, которое было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

В марте 2019 года в ходе беседы с Манучаровым Брежнева объяснила, почему она не называет сейчас и никогда ранее не считала себя украинской певицей, хотя она родом из Каменского (до 2016 года город назывался Днепродзержинск).

Звезда заявила, что она ни разу не выступала в «Украинской песне года». Также, по всеобщему убеждению, украинские артисты должны исполнять украиноязычные песни, а в репертуаре Брежневой за все годы на эстраде их не было.

Артистка вспомнила, что ее первое появление на сцене было перед российским слушателем. Она призналась, что ее первый концерт был еще в составе группы «ВИА Гра», который состоялся в Санкт-Петербурге.

Напомним, что два года назад другая «виагрянка» Анна Седакова во время общения с Олей Поляковой рассказала, почему экс-участницы коллектива объявили друг другу холодную войну.

Также она рассказала, как изменилось отношение Константина Мелазде к солисткам «ВИА Гры» после женитьбы на Брежневой.