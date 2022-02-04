Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Певица Настя Каменских сказала, что готовит массу всего интересного для поклонников в этом году.

«Меня так радует, что вы так часто пишете, что ждете моих новых песен», — заявила артистка.

Певица решила немного раскрыть свои дальнейшие творческие планы. Она пообещала представить поклонникам новую песню. Не обошлось и без интриги. По словам Каменских, это будет особенная песня.

«Совсем скоро я презентую для вас очень особенную песню», — пишет популярная артистка.

Поклонники пишут, что очень ждут новых песен от артистки. Некоторые из них уже решили, что это, безусловно, будет новый хит.

«Ждем нового хита». «Обожаю ваши песни». «Нравятся твои песни, ждем нового трека». «Настя, ты замечательная», — пишут поклонники артистки.

Ранее Каменских опубликовала загадочное фото со своим мужем Потапом. Снимок снова дал повод поклонникам заподозрить ее в беременности.