Королева ночи рассказала, что она обожает рок-музыку, элементы которой привносит в свои концерты, кроме того, она поклонница творчества Святослава Вакарчука. Перед съемками в проекте «Голос страны» Полякова задумывалась над тем, как сложатся ее отношения с легендарным украинским исполнителем.

По словам «суперблондинки» украинской сцены, она встречалась с Вакарчуком в тренажерном зале на протяжении десяти лет. Артисты только здоровались или прощались, когда сталкивались друг с другом на тренировках, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Поляковой.

Поскольку певица ранее не общалась с Вакарчуком, она опасалась троллинга и снобизма его стороны, поскольку он единственный рок-исполнитель среди тренеров-«попсовиков» в шоу. Полякова призналась, что если бы музыкант ее обижал, она не смогла бы ему ответить.

Артистка смогла растопить сердце Вакарчука, дав ему «взятку». Полякова покорила коллегу, подарив ему сыр собственного производства.

Ранее Полякова рассказала СМИ, какой дорогостоящий подарок ей преподнес супруг на ее день рождения. Рассказывая о презенте, Полякова вспомнила о фразе, которую ей сказал муж, вручая подарок.