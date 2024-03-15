Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в окружении Ани Лорак, сообщило, что в прошлом месяце исполнительница подала документы на получение гражданства государства-террориста.

При этом бывшая звезда украинской сцены ранее не заявляла о намерении сменить паспорт, информирует «НБН».

Напомним, в прошлом году две певицы-предательницы получили гражданство Российской Федерации. Такое решение приняли бывшая солистка группы Artik & Asti, которая родилась в городе Черкассы, Anna Asti и бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий. Последняя получила российский паспорт в символическую для нашей страны дату – 24 августа.

Отметим, что на днях в комментарии российским СМИ, рассказывая о намерении записать новый альбом с песнями на русском и украинском языках, Повалий придумала себе национальность.