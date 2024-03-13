Второй год полномасштабной войны в Украине Повалий, которая сбежала в Российскую Федерацию и получила паспорт страны-агрессора, продолжает продвигать нарратив кремлевской пропаганды о «братских народах», информирует «НБН».

В интервью российскому новостному порталу Popcake.tv артистка сообщила, что она намерена записать альбом, в который войдут композиции на украинском и русском языках. По ее словам, выпуск такой новой пластинки – ее «миссия».

Певица отметила, что она – «русская украинка», однако, немного подумав, «уточнила» свою национальность, назвавшись «советско-русской украинкой».

Ранее режиссер Семен Горов, который снимал клипы для Повалий и приглашал ее в свои мюзиклы, объяснил, зачем она в комментарии российским СМИ делает скандальные заявления об Украине. Он ответил, верит ли артистка в тот абсурд, который она выдает о родной стране.