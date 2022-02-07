Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Славы Каминской.

Певица Слава Каминская посетила Украинскую неделю моды. Здесь она также дала комментарий для очередного выпуска программы «Светская жизнь», ведущей, которой является Катя Осадчая.

В своем профиле в социальной сети Instagram артистка поделилась новым снимками – на одном кадре она позирует с Катей Осадчей, а на втором – одна. Певица, которая недавно перекрасилась в блондинку, пришла на мероприятие в эффектом аутфите.

«Что только Кате я не рассказала, но все честно», — пишет артистка.

Поклонники в свою очередь начали активно комментировать новые фотографии артистки. Некоторые из них пишут, что перепутали Славу с известной украинской певицей Ириной Билык.

Фото — скриншот Инстаграм

«Подумал, что это Ирина Билык рядом с Катей Осадчей». «Подумала, что Ирина Билык». «А я перепутала с Алиной Гросу», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы обвинили экс-солистку «НеАнгелы» в злоупотреблении пластикой и инъекциями красоты.

«Пластика – зло. Бросается в глаза после 30».

При этом огромное количество фанатов оставили приятные комментарии в адрес исполнительницы.

«Слава блондинка очень круто. Реально». «Как вам идет блонд». «Просто супер». «Очень красивая», — пишут фанаты Каминской.

К слову, недавно Слава Каминская представила новую песню. Она намекнула, что новая музыкальная работа посвящается экс-супругу.