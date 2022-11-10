Оконфузилась звезда в Instagram, опубликовав видео, где она исполняет часть куплета песни Владимира Ивасюка «Червона рута». Каминская в тексте вставила непристойное слово, вызвав недовольство украинских пользователей соцсети, информирует «НБН».

В строчке «Ти признайся мені звідки в тебе ті чари», вместо двух последних слов экс-солистка группы «НеАнгелы» спела «цицяри», после чего ее фолловеры решили, что артистка потеряла здравый смысл.

Под видео появилось множество возмущенных комментариев. Украинцы упрекнули знаменитость в том, что ей, по всей видимости, нечем заняться, в то время, как нужно помогать родной стране, которая борется с российскими оккупантами.

Отметим, что ранее Каминская разгневала пользователей соцсети подписью под фото. Певица сопроводила снимок вопросом к поклонникам, который многие восприняли как насмешку артистки над украинским языком.