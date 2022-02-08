В прямом эфире на своем YouTube-канале актриса оскорбительно высказалась о сегодняшнем поколении маленьких украинцев. Егорова обозвала детей «манкуртами», «янычарами» и «предателями».

Коллаборантка считает юных украинцев «глупыми, необразованными и лишенными дара предвидения», информирует «НБН» .

В «деградации» молодого поколения Егорова обвинила украинское правительство. Депутаты ВРУ девятого созыва, по ее словам, это «дурдом» с «извращенными представлениями об истории Украины и ее целях».

Телеведущая не сомневается, что народные избранники транслируют ценности, привитые чужими странами. Она добавила, что партнеры Украинского государства на западе якобы участвовали в написании учебников для украинских школ. По ее мнению, учебные пособия сделали из учащихся «манкуртов, янычаров и предателей», которые будут воевать против «русской культуры».

Отметим, что СМИ не перестают освещать скандалы вокруг актрисы, после того, как она публично поддержала президента-агрессора РФ. Коллеги Егоровой были шокированы ее высказыванием. Некоторые звезды заподозрили ее в работе на Москву.