Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Известная исполнительница Вера Брежнева время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram. Обычно фанаты спрашивают певицу о том, как ей получается выглядеть гораздо моложе своих лет, о правилах ухода за собой и о дальнейших творческих планах. Но помимо этого некоторых фанатов интересует и личная жизнь артистки, которая замужем за известным композитором Константином Меладзе.

Кто-то из подписчиков задал артистке весьма бестактный вопрос.

«Вы такая молодая и красивая. Зачем вам такой старый муж?», — поинтересовался у Веры кто-то из Insta-фанатов.

Артистка осудила фанатов за бестактный вопрос, отметив, что время от времени ей их задают. Но при этом Брежнева решила не игнорировать хоть и каверзный, но адресованный ей вопрос.

«Желаю вам найти своего мужчину. Такого, чтобы нравился вам, а не всем остальным», — сказала знаменитость.

Стоит отметить, что Константин Мелазде старше Веры Брежневой на 19 лет.

Ранее Вера Брежнева рассказала о своей болезни во время отдыха на Мальдивах.