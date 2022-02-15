В ГСПУ утверждают, что не выдавали Alina Pash документ о поездке на аннексированный Крымский полуостров. Исходя из этого слова активиста Сергея Стерненко о том, что справка певицы поддельная оказались правдой, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Суспільне новини».

В сообщении общественного вещателя сказано, что Госпогранслужба не выдавала документ, предоставленный командой артистки.

В свою очередь менеджер певицы заявила, что справку о визите на оккупированный полуостров предоставил ее член команды, а не лично победительница нацотбора. Она намеренна разобраться, откуда взялся «липовый» документ.

Отметим, что организаторы национального отбора заявили о том, что Украина в этом году может не поехать на «Евровидение» в Турин. По их словам, дисквалифицировать могут не только Alina Pash, но и любого другого представителя страны.