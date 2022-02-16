Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу артистки.

Как призналась сама Оля Полякова, на этот раз она хотела просто отдохнуть. Поэтому не баловала своих поклонников частыми публикациями с отдыха на Шри-Ланке.

«Просто отдыхала», — пишет артистка.

Исполнительница сказала, что ели заставила себя сделать снимки в последний день своего мини-отпуска. Полякова опубликовала серию фото, на которых она позирует в белом пляжном костюме на фоне пляжа.

Фото — Инстаграм-аккаунт Оли Поляковой

Кроме того, «супер-блондинка» заявила, что она вместе с супругом и детьми возвращаются домой. Певица также не обошла вниманием тревожную ситуацию в Украине на фоне новостей о вероятном полномасштабном вторжении РФ. Артистка сказала, что она верит в то, что все будет хорошо.

«Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо», — пишет представительница украинского шоу-бизнеса.

Фанаты артистки поддержали ее мнение о том, что все плохое обойдет стороной.

«У меня тоже стойкое ощущение, что все будет хорошо». «Все будет хорошо. Мы сила». «Надеемся на лучшее», — пишут фолловеры.

Кроме того, некоторые пользователи начали призывать к тому, чтобы меньше смотреть телевизор и не паниковать.

«Не паникуем и не смотрим телевизор». «100%, что все будет хорошо. Не нагнетаем», — пишут люди.

Также Полякова получила множество комплиментов от своих фанатов. Они пишут, что 38-летняя знаменитость отлично выглядит.

«Шикарная Оля». «Прекрасная». «Класс», — не поскупились на приятные слова фанаты.

Недавно Полякова рассказала, какой подарок получила от мужа.