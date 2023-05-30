В эфире радио «Львівська Хвиля» артистка заявила, что она больше не будет исполнять свои песни на русском языке. Полякова добавила, что ее старые хиты будут переведены на украинский.

Знаменитость отметила, что новые композиции для нее будут писать те же авторы, которые делали это до начала полномасштабной войны, информирует «НБН».

По словам исполнительницы, она больше не использует русский язык, на котором она в основном пела до полномасштабного вторжения, ведь «там платили лучшие роялти». Кроме того, звезда начала говорить на украинском языке и в быту, как и ее дочери.

Напомним, Полякова рассказала о проблемах в браке. Певица призналась, что стало испытанием для ее отношений с мужем Вадимом.