В эфире программы «Сніданок з 1+1» артистка рассказала, что полномасштабная война произвела перемены в ее отношениях с мужем, с которым она вместе уже около 20 лет, информирует «НБН».

По словам звезды, многие, как и они со своим возлюбленным, из-за вторжения жили в разлуке и отвыкли друг от друга. Кроме того, нужно привыкнуть, что никто не остался таким, как был до 24 февраля 2022 года. Полякова заверила, что война изменила всех и она готова «чинить» отношения с мужем.

Напомним, что в декабре прошлого года распространились слухи о разводе Поляковой. Знаменитость опровергла информацию о разрыве с любимым, рассказав, какие проблемы могут закончить их отношения.