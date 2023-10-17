В интервью журналисту Дмитрию Гордону Полякова рассказала, что после начала полномасштабного вторжения РФ украинские артисты начали получать жуткие угрозы от Кадырова и Тимати, информирует «НБН».

По словам певицы, главный чеченский боевик и российский рэпер звонили многим звездам и угрожали убить их либо их родных. Кадыров и Тимати пугали знаменитостей тем, что отыщут их в любой точке мира и «порежут на меха».

Полякова отметила, что после таких страшных звонков некоторые артисты не испугались и продолжили работать на победу Украины, а другие почему-то замолчали. «Королева ночи»уточнила, что «не хочет ничего сказать», считая, что у каждого из нас есть право на страх.

Исполнительница не исключает, что подобные угрозы мог получать украинский рэпер и продюсер Потап, когда он находился за границей.

Как сообщалось, украинскую телеведущую Лилию Ребрик в Сети обвинили в том, что она решила родить третьего ребенка, чтобы ее супруга не забрали в армию. Звезда ответила на циничные заявления хейтеров.