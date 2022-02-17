После того, как была дисквалифицирована Alina Pash, оргкомитет общественного вещателя должен определиться с новым представителем нашей страны на «Евровидении-2022». В интервью «24 каналу» Кондратюк рассказал, кого бы он отправил в Италию, информирует «НБН».

Продюсер считает, что достойной заменой победительнице нацотбора станет певица ROXLANA. По мнению шоумена, ее выступление наиболее европейское и он отдал бы именно ей второе место на конкурсе.

Третью позицию на нацотборе, по словам телеведущего, достоин занять Barleben, однако ему не хватает харизмы, чтобы покорить европейского зрителя.

Лучшим выступлением на национальном отборе для Кондратюка был номер Alina Pash. Продюсер не стал скрывать, что от ее выхода на сцену у него были мурашки на коже.

В то же время шоумен считает, что с такими скандалами артистку не должны были допустить к конкурсу. Он отметил, что среди участников нацотбора есть претенденты, которые не нарушали правила конкурса.