После дисквалификации Alina Pash организаторы нацотбора предложили Kalush Orchestra представить Украину на «Евровидении» в Италии, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу «Суспільного».

В сообщении сказано, что сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании оргкомитет принял решение предложить артистам заменить победительницу нацотбора на международном песенном конкурсе.

Общественный вещатель напомнил, что правила не запрещают комиссии самостоятельно выбрать из участника финала нацотбора того, кто выступит на «Евровидении» от нашей страны.

Kalush Orchestra получили оценку 14, уступив лишь один балл победительнице Alina Pash. В комментарии изданию «Телеграф» артисты рассказали, что они не знают, согласятся ли на предложение оргкомитета, отметив, что не получили соответствующее официальное обращение от организаторов.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк предлагает отправить на «Евровидение» в Италию другого участника национального отбора. По мнению шоумена, ROXLANA станет достойной заменой Alina Pash. Он объяснил, почему у певицы есть шанс получить хорошие оценки еврофанов.