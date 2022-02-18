На своей Facebook-странице бизнесмен опубликовал большой пост, в котором высказал свое мнение о происходящем вокруг нацотбора-2022, информирует «НБН».

По мнению Баграева, моральная обстановка у украинцев не располагает к проведению шоу, поэтому по правилам «Суспільного» участника «Евровидения» от нашей станы можно было выбрать и без масштабного мероприятия.

Он сообщил, что проведение финала отбора обошлось в 20 миллионов гривен. Бизнесмен отметил, что такую сумму можно было использовать для покрытия нужд в оборонной, медицинской сфере страны или на решение социальных вопросов.

Когда организацией нацотбора занимался телеканал «СТБ» на три эфира, два полуфинала и финал конкурса, было потрачено около 12 миллионов гривен, при чем не из бюджета государства. Потраченные финансы на шоу в этом году не отразились на уровне и качестве мероприятия.

Баграев полагает, что организаторы сами виноваты в недовольстве артистов и зрителей, не проработав нюансы голосования. Кроме того, Украину не красит тот факт, что прошло пять дней после оглашения победителя нацотбора, а представителя от нашей страны на «Евровидении» все еще нет.

Отметим, что организаторы нацотбора нашли замену победительнице конкурса Alina Pash, предложив поехать на «Евровидение» от Украины ее конкурентам Kalush Orсhestra. Артисты пообещали в скором времени сообщить о своем решении.