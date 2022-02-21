Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Виктории Смеюхи.

Экс-солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха собирается порадовать своих поклонников новой видеоработой. Премьера клипа на песню «Говори, что хочешь» запланирована на 22 февраля.

На своей странице в социальной сети Instagram исполнительница показала фрагменты новой видеоработы. В клипе певица появится в разных образах.

Кроме того, на опубликованных кадрах можно увидеть, что в новом клипе Виктории снялся известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

«Обо мне и всех женщинах через призму нашей творческой команды», — такими словами знаменитость сопроводила фрагменты видеоработы.

В свою очередь поклонники артистки пишут, что с нетерпением ждут тот момент, когда клип Смеюхи появится в Интернете. По их словам, опубликованные фрагменты их очень заинтересовали. Некоторые из них удивлены, что увидят в клипе Сеитаблаева.

«Вау. Жду с нетерпением». «Шикарно. Это просто нереально». «Вот это голос».

«Зацепило, буду ждать премьеры», — пишут фанаты артистки.

Ранее Виктория Смеюха рассказала, сколько стоит ее выступление на новогоднем корпоративе.