Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

Известная пара украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских улетели в Европу. Пара остановилась в Испании. Вместе с Анастасией и Алексеем в Мадрид отправились и их мамы.

В сторис в социальной сети Instagram NK показала, как их семья проводит время на летней террасе одной из кафешек Мадрида.

Кроме того, знаменитость запостила новую публикацию. Каменских пишет, что поездка в Мадрид не была спонтанной – она планировалась давно. Исполнительница пишет, что в ближайшее время хочет воплотить целый список творческих дел. И уже совсем скоро порадует фанатов премьерой новой музыкальной работы под названием «Кришталь».

Публикация Каменских вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Часть желает Насти и ее семье хорошего отдыха. А вот остальные фолловеры заподозрили, что Каменских с Потапом решили покинуть Украину на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Как вовремя у вас отпуск. Прям, не собирались бежать». «Вы показали свое настоящее лицо. Теперь будем думать перед тем, как идти на концерты к таким артистам». «Как вовремя. Надеюсь, обратно не будете возвращаться».

К слову, ранее журналисты узнали, что звездная пара Потап и Настя Каменских выступали на дне рождения у известного бизнесмена Игоря Коломойского.