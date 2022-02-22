После того, как страна-оккупант официально признала «ЛДНР», одиозная актриса поспешила выложить обращение лидера россиян в своем Telegram-канале. Она сообщила, что для нее глава РФ – «герой нашего времени», информирует «НБН».

По мнению скандальной телеведущей, решение Москвы о признании ОРДЛО якобы принесло мир на Донбасс. Егорова заявила, что она рада за жителей «республик».

Отметим, что впервые актриса публично заявила о поддержке президента страны-агрессора в соцсетях в январе этого года, став на защиту преступной политики Кремля в отношении украинцев.

Коллеги и звезды шоу-бизнеса были потрясены позицией Егоровой. Некоторые знаменитости предположили, что одиозная телеведущая работает на Российскую Федерацию.

Позже актриса угодила в еще один скандал. Егорова оскорбительно высказалась об украинских детях и обвинила в их «деградации» правительство нашей страны.