Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Златы Огневич.

Украинские знаменитости не остаются в стороне происходящих событий. Они высказывают украинцам свои слова поддержки на фоне новых военных угроз со стороны России. А также рассказывают, что планируют делать в случае наступления России.

Высказалась о ситуации в нашей стране и певица Злата Огневич. Знаменитость не разгоняет панику и заявляет, что не намерена собирать тревожный чемоданчик.

«Потому, что нет такого размера (чемодана, — ред.), чтобы поместить родителей, друзей, Украину, мой инструмент, мой дом и все мои достижения», — заявила певица.

Огневич твердо заявила, что она намерена оставаться в родной стране – в Украине. Звезда украинского шоу-бизнеса также призвала всех сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Артистка уверена, что паника и слабость – это лучший друг нашего врага.

Кроме того, экс-участница шоу «Холостячка» призывает своих поклонников обнять своих родных людей.

В публикации певица поделилась снимками из новой фотосессии. На кадрах 36-летняя артистка позирует в ярком зеленом костюме на фоне стены такого цвета. В руках артистка держит букет цветов.

Фото — Инстаграм-страница Златы Огневич

Пост Златы вызвал бурную реакцию пользователей. Они поддержали слова артистки.

«Поддерживаю каждое слово». «Все будет хорошо, мы справимся». «Злата, спасибо за поддержку в такое трудное время».

Кроме того, фанаты «засыпали» комплиментами певицу.

«Нежная». «Вы прекрасная», — пишут пользователи.

Ранее Огневич в отчаянии обратилась к Зеленскому и Кличко.