В эфире телеканала «Киев» музыкант высказался о президенте страны-агрессора. Данилко заверил, что он сейчас находится в украинской столице и покидать свою страну не собирается, информирует «НБН».

Артист обратился к гражданам РФ с призывом не бояться своего президента. Он сравнил Путина с «букашкой» из детского стихотворения Корнея Чуковского, которую проглотил воробей, несмотря на то, что из нее делали огромного монстра.

Главу Кремля Данилко назвал пародистом Гитлера, поскольку президент страны-оккупанта использует сценарии фашистов. Чтобы окончательно стать похожим на фюрера Германии, музыкант посоветовал Путину застрелиться в своем бункере после окончания военных действий на украинской территории.

Артист вспомнил, что в 2004 году в образе Верки Сердючки он выступал на закрытой вечеринке, где присутствовал глава РФ. Данилко признался, что, если бы он знал, что произойдет в будущем, он бы убил лидера россиян.

Ранее сравнила Путина с Гитлером мировая звезда Мадонна. Поп-певица в своих соцсетях опубликовала ролик, в котором показала последствия вторжения россиян в Украину и призвала остановить главу Кремля.