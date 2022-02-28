Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Светланы Лободы.

На 5-й день полномасштабной войны России против Украины певица Светлана Лобода записала видеообращение. На видео артистка называет себя украинской певицей и говорит, что последние 4 года она работала в России, Украине и по всему миру.

«В моей стране, в Украине происходит полномасштабная война. Люди прячутся в подвалах, им ничего есть, с ними маленькие дети… Моя семья, папа, сестра и другие родственники они прячутся в подвалах и гаражах», — заявила со слезами на глазах артистка.

При этом певица не стала называть Россию страной-агрессором, которая пошла полномасштабной войной на наше государство.

Также в ролике певица обращается к тем, кто «может остановить этот ужас» и россиянам, которые подписаны на ее страницу.

«Я вас очень прошу и умоляю, давайте все остановимся», — сказала она.

Артистка также почему-то не стала призывать свою аудиторию из РФ выходить на протесты против путинского режима.

Примечательно, что Лобода отключила комментарии под своим видеообращением. Видимо, таким образом, она решила оградить себя от волны критики.

Ранее Катя Осадчая призвала Лободу, Ани Лорак и Тодоренко не молчать.